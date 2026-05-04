Barcellona: all’Oratorio FMA musica, sport e poesia in occasione della festa della mamma

Un pomeriggio all’insegna della condivisione, del divertimento e dell’affetto familiare: è questo lo spirito dell’iniziativa “Mamma, coloriamo il cielo?”, che unisce la festa di San Domenico Savio alla Festa della Mamma.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 6 maggio presso l’Oratorio FMA e il Centro Sportivo “Vivi Don Bosco” di Barcellona Pozzo di Gotto. Le attività inizieranno alle 16:00 con attività di animazione, giochi e tornei sportivi: pallavolo con PGS e calcio con VDB.

Alle 18:00 spazio alla merenda e al suggestivo lancio degli aquiloni, simbolo dell’evento e momento pensato per coinvolgere grandi e piccoli. A seguire, alle 18:30, il pomeriggio si concluderà con musica e poesia con lo spettacolo della band “Atmosfera Blu”.