Atletica: la Duilia Barcellona brilla ai Campionati Regionali di Prove Multiple

Risultati di prestigio per la Duilia Barcellona ai Campionati Regionali di Prove Multiple. L’associazione sportiva torna da Siracusa con un bottino di grande valore: quattro titoli regionali e un secondo posto.

Protagonista assoluto nel Decathlon è stato Luca Siracusa, capace di imporsi sia nella categoria Assoluta sia tra le Promesse con un punteggio complessivo di 5369 punti. Successo doppio anche per Erika Bucca nell’Eptathlon: l’atleta ha conquistato il titolo nella categoria Assoluta e tra le Junior Femminili, totalizzando 3614 punti.

Sul podio anche Ludovica Pino, seconda classificata nell’Eptathlon categoria Allieve con 3397 punti, risultato che contribuisce ad arricchire ulteriormente il medagliere della squadra.

Per Siracusa e Bucca, inoltre, i punteggi ottenuti rappresentano un avvicinamento significativo ai minimi richiesti per la partecipazione ai Campionati Italiani. L’obiettivo è ora quello di limare gli ultimi dettagli per centrare la qualificazione nelle prossime uscite stagionali.