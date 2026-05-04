24live School: intervista alla squadra del Barcellona Basket

Abbiamo condotto un’intervista che vede come protagonisti i cestisti del Barcellona basket 4.0, che si sono dimostrati disponibili rispondendo a tutte le domande da noi poste, raccontando delle loro storie sia all’interno del campo sia al di fuori di esso, rivelando tante curiosità che ci hanno offerto lo spunto per

apprendere grandi insegnamenti. I giocatori intervistati hanno dimostrato come lo sport debba fare parte

delle nostre vite, insegnando il rispetto, la dedizione, l’educazione e la propensione verso lo spirito di

sacrifico, costituendo uno strumento di rafforzamento del carattere e di miglioramento di se stessi.