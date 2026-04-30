Messina, droga nascosta sul tetto: 38enne arrestato dai Carabinieri

Arrestato in flagranza di reato un 38enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è avvenuto nella serata di ieri in un quartiere della zona nord di Messina, durante un servizio di controllo condotto dai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro.
L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione dei militari, che lo hanno sorpreso mentre cercava di recuperare un involucro nascosto tra le intercapedini del tetto di uno stabile.
Trovati, all’interno del pacchetto, più di 60 grammi di cocaina insieme ad un bilancino di precisione con tracce della stessa sostanza, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un’attività legata allo spaccio.
L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. La sostanza sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio presso il R.I.S. dei Carabinieri di Messina per ulteriori accertamenti.