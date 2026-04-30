Elezioni Amministrative 2026: il confronto tra i candidati a Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto

Poco fa è terminato il confronto su 24live.it, nato dalla sfida lanciata dal candidato David Bongiovanni e prontamente raccolta dalla nostra redazione. Un’iniziativa che punta a rimettere al centro il dialogo diretto, il confronto aperto e la partecipazione dei cittadini sui temi più rilevanti per il territorio.

L’appuntamento di oggi con i candidati Nicola Barbera, David Bongiovanni e Melangela Scolaro è disponibile sulla nostra pagina facebook, con una nuova diretta che ha offerto uno spazio di discussione trasparente e senza filtri, in cui informarsi, ascoltare le diverse posizioni e intervenire attivamente. Un’occasione importante per seguire da vicino il dibattito e contribuire con domande e riflessioni.

24live conferma così il proprio impegno nel favorire un’informazione partecipata, dando voce ai protagonisti della scena politica e alla comunità.

Il confronto non si esaurisce qui: un nuovo appuntamento è già in programma per il 18 maggio, quando il dibattito tornerà ad accendersi con un’altra diretta dedicata.

Segui la diretta di oggi su 24live.it e resta aggiornato sui prossimi incontri: il confronto continua, e la partecipazione di tutti è fondamentale.