Basket: l’intervista pre-partita a Andrea Sottile e Carmelo Rucci

Scatta il momento più atteso della stagione per il Barcellona Basket, che si prepara ad affrontare la prima gara dei playoff in programma sabato 2 maggio sul parquet della Stella EBK Roma.

I giallorossi si troveranno di fronte ad una delle squadre più solide del campionato, capace di chiudere la regular season al terzo posto in classifica e di distinguersi per continuità e qualità di gioco.

In casa Barcellona però, il clima è di fiducia e determinazione. A sottolinearlo sono il General Manager Andrea Sottile e il Team Manager Carmelo Rucci, che ai microfoni di 24live hanno espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Entrambi hanno evidenziato l’impegno della squadra, sottolineando come il gruppo stia lavorando intensamente per arrivare pronto all’appuntamento e giocarsi al meglio le proprie possibilità.

Non manca, infine, l’appello ai tifosi: la società invita il pubblico a sostenere la squadra, sia nelle gare casalinghe sia a distanza, in un momento cruciale della stagione che potrebbe regalare importanti soddisfazioni.