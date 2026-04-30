Barcellona: oggi la presentazione del libro “Il cammino di Salvatore”

Appuntamento per oggi, giovedì 30 aprile a Barcellona Pozzo di Gotto, dove alle ore 17:00 si terrà la presentazione del libro “Il cammino di Salvatore” di Salvatore De Pasquale.
L’evento si svolgerà presso l’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa” ed è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune insieme a diverse realtà editoriali e associative del territorio, tra cui la Casa Editrice “Edizioni Smasher”.
Nel corso dell’incontro interverranno Giulia Carmen Fasolo, editrice, Vera Scarpaci, autrice della prefazione e Attilio Andriolo, Presidente dell’associazione culturale “Teseo”, oltre all’autore stesso.