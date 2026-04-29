Una voce per Sara

Non una semplice commemorazione, ma un “grido di forza, coraggio e dignità”. Così l’Istituto Comprensivo “Foscolo” ha scelto di onorare la memoria di Sara Campanella, la giovane donna la cui vita è stata spezzata a Messina il 31 marzo 2025 da chi diceva di amarla. Nella mattinata del 27 novembre 2025 la palestra-auditorium della scuola secondaria “Foscolo” si è trasformata così in un laboratorio di cittadinanza, ospitando un dibattito profondo nell’ambito del progetto “Pari Opportunità” coordinato dalla prof.ssa Lara Alesci.

Ad accogliere i partecipanti un’imponente installazione pop-art: quattro cubi impilati a formare il nome “Sara”, simbolo di una libertà che nessuno avrebbe dovuto negarle. Le pareti, tappezzate da cartelloni realizzati dagli alunni, portavano impressa una frase che è diventata il manifesto dell’incontro: “Mi amo troppo per stare con chiunque”.

L’evento, aperto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Felicia Maria Oliveri, è stato introdotto dalla referente del progetto prof.ssa Alesci. Quest’ultima ha lanciato un appello vibrante a famiglie e istituzioni: “Abbattere il muro del silenzio e dell’amore tossico, facendo rumore sin dai banchi di scuola”.

L’ospite d’onore era l’avvocato Filippo Barbera, legale della famiglia Campanella, e ha saputo toccare le corde più profonde dei ragazzi entrando nei cuori accesi dei futuri uomini e delle future donne. Il dibattito è entrato nel vivo con l’ascolto del celebre audio in cui Sara prendeva con fermezza le distanze dal suo persecutore. “Il ‘no’ salva le vite”, ha ribadito Barbera, spiegando come un rifiuto motivato, che sia

un no a un oggetto o a una relazione sbagliata, sia un fondamentale momento di crescita.

Il ritratto di Sara emerso durante la giornata è stato quello di una donna di ventidue anni con un sorriso capace di sciogliere i muri, di abbattere frontiere, una studentessa universitaria dedita ai ragazzi difficili, quelli che il mondo spesso dimentica, una persona che camminava con la leggerezza di chi ha fatto della

gentilezza il proprio passo naturale. La sua storia, purtroppo interrotta da un’ombra diventata tempesta, è servita a riflettere sulla necessità di un’educazione affettiva per le nuove generazioni, unica vera essenza alla piaga del femminicidio.

L’incontro si è concluso con un momento di grande commozione, il coro degli alunni che ha intonato “Vietato morire” di Ermal Meta. Un inno alla vita che ha unito le voci dei ragazzi in un’ovazione finale, un impegno solenne a non restare indifferenti e a riconoscere, sin dalle prime avvisaglie, i segnali della violenza.

Sarebbe stato profondo concludere con “Vissero tutti felici e contenti”, ma in quel “vissero” si apre una vita non di certo con un lieto fine ma spezzata. Tuttavia, anche se la cronaca consegna loro un fine tragico, i ragazzi – alzandosi dai banchi di scuola – aprono un nuovo capitolo e iniziano un impegno a trasformare quel silenzio che ha divorato Sara in un Suono collettivo fatto di Amore.

Sara era semplicemente donna, e questo sarebbe dovuto bastare per proteggerla.