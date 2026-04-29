Quinto Memorial “U Capusala”: sport, solidarietà e memoria a Patti

Il “Memorial U Capusala” è giunto alla sua quinta edizione ed è uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, rappresentando un evento che unisce sport, solidarietà e ricordo nel segno dei valori più autentici.

L’iniziativa, in programma sabato 31 maggio ore 17:00 presso il Playa Sporting Club di Patti, con ingresso libero, è dedicata alla memoria di Carmelo D’Andrea, coordinatore infermieristico della Rianimazione dell’ospedale di Patti, prematuramente scomparso. Professionista stimato e uomo profondamente umano, Carmelo ha lasciato un segno indelebile per la sua dedizione al lavoro, la disponibilità verso gli altri e la capacità di costruire relazioni sincere.

Nel corso della manifestazione si terrà una cerimonia di donazione a favore dell’associazione “La Crisalide”-Patti APS, una realtà impegnata nel sostegno alle persone con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. L’associazione si pone come punto di riferimento concreto contro il senso di abbandono e disorientamento che molte famiglie vivono, offrendo ascolto, supporto quotidiano e promuovendo percorsi di crescita fondati sul rispetto e sulla valorizzazione di queste menti diversamente straordinarie.

Cuore dell’evento sarà l’incontro di calcio a 7 tra la squadra degli Avvocati, guidata dall’avv. Nello Cassata di Barcellona P.G., e quella dei Broncopatici, coordinata dal dott. Antonino Genovese, anestesista, rianimatore e terapista del dolore.

I Broncopatici sono una squadra amatoriale composta dagli amici di Carmelo, nata nel 2022 proprio per mantenere viva la memoria. “Dalla scomparsa di Carmelo è nato un percorso fatto di iniziative solidali, perché un uomo buono si ricorda continuando a fare del bene”. Ha dichiarato il dott. Genovese. Spazio anche ai più giovani con la triangolare esordienti, che vedrà protagoniste le squadre Vivi Don Bosco, Furnari e il Comprensorio del Tindari, a testimonianza del valore educativo e inclusivo dello sport.

Durante la giornata sarà inoltre consegnato il premio “Fascia Laterale”, in ricordo di Nunzio Pittari, che quest’anno sarà conferito all’associazione Le Ali di Carta di Brolo per il prezioso impegno nella promozione culturale e nella diffusione della lettura, creando occasioni di crescita, confronto e arricchimento per il territorio, contribuendo a rendere il libro uno strumento vivo di comunità e partecipazione.

L’organizzazione del memorial ringrazia, in particolare, Mario Tranchida per il supporto nell’organizzazione dell’evento.