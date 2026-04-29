Ospedale Papardo: la Polizia di Stato arresta un 46enne in flagranza di reato

Nella giornata di ieri, il 28 aprile, presso la locale Azienda Ospedaliera Papardo, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un 46enne messinese per i reati di danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
L’intervento degli agenti in servizio presso il Posto di Polizia presente all’interno del nosocomio, coadiuvati da quelli delle Volanti prontamente intervenuti, si è reso necessario quando l’uomo, giunto in ambulanza, ha improvvisamente dato in escandescenza danneggiando i locali ospedalieri ed aggredendo una guardia giurata.
Il lavoro dei poliziotti ha permesso di scongiurare ulteriori conseguenze, riportando la calma nel presidio ospedaliero e bloccando il 46enne, procedendo all’arresto in flagranza di reato.
L’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di rito direttissimo previsto per la giornata odierna.