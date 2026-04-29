Merì: le liste dei candidati al Consiglio Comunale

Il termine di scadenza per la presentazione delle liste, previsto per le ore 12 di oggi, è stato rispettato anche a Merì, dove le due fazioni politiche in competizione non hanno tardato a presentare le loro liste di supporto. Da una parte Giusi Cicciari e dall’altra Nino Siracusa competono per lo scranno di Sindaco della cittadina di Merì.

La lista a sostegno di Giusi Cicciari Sindaco

Noi per il futuro Meriese:

Arcoraci Carmelo, nato a Hamilton (Canada) il 20/07/1977

Rugolo Laura, nata a Milazzo il 18/06/1972

Raffa Marco, nato a Milazzo il 15/02/1991

Raffa Carmela detta Carmen, nata a Milazzo il 07/07/1983

Bonina Francesco detto Ciccio, nato a Milazzo il 01/02/1995

Antonuccio Noemi, nata a Milazzo il 15/01/2005

Messina Lorenz, nato a Milazzo il 24/11/1989

Pino Salvatore, nato a Barcellona P.G. il 05/07/1996

Borghese Domenica Maria Catena detta Mirka nata a Barcellona P.G. il 14/06/1988

Coppolino Alberto, nato a Barcellona P.G. il 19/06/1988

La squadra designata

La lista è a sostegno della candidata a sindaco Cicciari Giusi, qualora fosse eletta a sindaco del Comune di Merì gli assessori designati sarebbero: Arcoraci Carmelo, Messina Lorenz, De Paola Carmelo e Bucca Lorenza.

Le liste designate a sostegno di Nino Siracusa Sindaco

Rinascita Meriese

Bisignani Orazio

Bucca Maria Catena

D’Amico Giuseppe detta Giusy

Di Bartola Nunziato detto Nunzio

Formica Vittorio

Gugliotta Maria detta Mariella

Messina Martina

Pandolfo Gianluca

Quaglieri Vincenza detta Vincenzina o Vicenzina

Sciacca Lorenzo detto Lorenz

La squadra designata

La lista è a sostegno del candidati a sindaco Nino Siracusa, qualora fosse eletto a sindaco del Comune di Merì gli assessori designati sarebbero: Quaglieri Vicenza, Gugliotta Maria, Messina Martina e Formica Vittorio.