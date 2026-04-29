Merì: le liste dei candidati al Consiglio Comunale

A cura di - Elezioni comunali 2026, Attualità, Politica

Il termine di scadenza per la presentazione delle liste, previsto per le ore 12 di oggi, è stato rispettato anche a Merì, dove le due fazioni politiche in competizione non hanno tardato a presentare le loro liste di supporto. Da una parte Giusi Cicciari e dall’altra Nino Siracusa competono per lo scranno di Sindaco della cittadina di Merì. 

La lista a sostegno di Giusi Cicciari Sindaco

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Noi per il futuro Meriese:

  • Arcoraci Carmelo, nato a Hamilton (Canada) il 20/07/1977
  • Rugolo Laura, nata a Milazzo il 18/06/1972
  • Raffa Marco, nato a Milazzo il 15/02/1991
  • Raffa Carmela detta Carmen, nata a Milazzo il 07/07/1983
  • Bonina Francesco detto Ciccio, nato a Milazzo il 01/02/1995
  • Antonuccio Noemi, nata a Milazzo il 15/01/2005
  • Messina Lorenz, nato a Milazzo il 24/11/1989
  • Pino Salvatore, nato a Barcellona P.G. il 05/07/1996
  • Borghese Domenica Maria Catena detta Mirka nata a Barcellona P.G. il 14/06/1988
  • Coppolino Alberto, nato a Barcellona P.G. il 19/06/1988

La squadra designata 

La lista è a sostegno della candidata a sindaco Cicciari Giusi, qualora fosse eletta a sindaco del Comune di Merì gli assessori designati sarebbero: Arcoraci Carmelo, Messina Lorenz, De Paola Carmelo e Bucca Lorenza. 

Le liste designate a sostegno di Nino Siracusa Sindaco

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Rinascita Meriese 

  • Bisignani Orazio
  • Bucca Maria Catena 
  • D’Amico Giuseppe detta Giusy
  • Di Bartola Nunziato detto Nunzio
  • Formica Vittorio 
  • Gugliotta Maria detta Mariella 
  • Messina Martina
  • Pandolfo Gianluca
  • Quaglieri Vincenza detta Vincenzina o Vicenzina 
  • Sciacca Lorenzo detto Lorenz

La squadra designata 

La lista è a sostegno del candidati a sindaco Nino Siracusa, qualora fosse eletto a sindaco del Comune di Merì gli assessori designati sarebbero: Quaglieri Vicenza, Gugliotta Maria, Messina Martina e Formica Vittorio. 