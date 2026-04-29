Merì: le liste dei candidati al Consiglio Comunale

Il termine di scadenza per la presentazione delle liste, previsto per le ore 12 di oggi, è stato rispettato anche a Merì, dove le due fazioni politiche in competizione non hanno tardato a presentare le loro liste di supporto. Da una parte Giusi Cicciari e dall’altra Nino Siracusa competono per lo scranno di Sindaco della cittadina di Merì.
La lista a sostegno di Giusi Cicciari Sindaco
Noi per il futuro Meriese:
- Arcoraci Carmelo, nato a Hamilton (Canada) il 20/07/1977
- Rugolo Laura, nata a Milazzo il 18/06/1972
- Raffa Marco, nato a Milazzo il 15/02/1991
- Raffa Carmela detta Carmen, nata a Milazzo il 07/07/1983
- Bonina Francesco detto Ciccio, nato a Milazzo il 01/02/1995
- Antonuccio Noemi, nata a Milazzo il 15/01/2005
- Messina Lorenz, nato a Milazzo il 24/11/1989
- Pino Salvatore, nato a Barcellona P.G. il 05/07/1996
- Borghese Domenica Maria Catena detta Mirka nata a Barcellona P.G. il 14/06/1988
- Coppolino Alberto, nato a Barcellona P.G. il 19/06/1988
La squadra designata
La lista è a sostegno della candidata a sindaco Cicciari Giusi, qualora fosse eletta a sindaco del Comune di Merì gli assessori designati sarebbero: Arcoraci Carmelo, Messina Lorenz, De Paola Carmelo e Bucca Lorenza.
Le liste designate a sostegno di Nino Siracusa Sindaco
Rinascita Meriese
- Bisignani Orazio
- Bucca Maria Catena
- D’Amico Giuseppe detta Giusy
- Di Bartola Nunziato detto Nunzio
- Formica Vittorio
- Gugliotta Maria detta Mariella
- Messina Martina
- Pandolfo Gianluca
- Quaglieri Vincenza detta Vincenzina o Vicenzina
- Sciacca Lorenzo detto Lorenz
La squadra designata
La lista è a sostegno del candidati a sindaco Nino Siracusa, qualora fosse eletto a sindaco del Comune di Merì gli assessori designati sarebbero: Quaglieri Vicenza, Gugliotta Maria, Messina Martina e Formica Vittorio.