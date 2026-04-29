“Il NO che salva la vita”: intervista all’avv. Filippo Barbera, legale della famiglia di Sara Campanella

Il 31 marzo 2025 è una data che la nostra comunità non dimenticherà mai. L’omicidio di Sara Campanella, studentessa presso l’Università di Messina brutalmente uccisa a coltellate da un suo collega di studi, ha infatti scosso le coscienze di tutti noi, non solo per la sua crudeltà, ma per le modalità con cui è avvenuto. In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra il 25 novembre, gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” hanno avuto l’opportunità di incontrare Filippo Barbera, l’avvocato della famiglia di Sara, al quale sono state poste domande precise volte a capire cosa stia cambiando nel nostro sistema giuridico e come i ragazzi possano fare la differenza.

Avvocato, lei ha più volte affermato che l’omicidio di Sara ha “riscritto la storia dei femminicidi”. Perché?

“Sì, perché in questo caso non c’era mai stata una relazione tra la vittima e l’assassino. Stefano Argentino era un compagno di studi ossessionato da lei. Sara non aveva potuto percepire il pericolo reale, perché l’azione è stata silenziosa e subdola: lui le aveva mandato pochissimi messaggi, ma covava un’ossessione personale che non manifestava all’esterno. Eppure, girava armato aspettando l’occasione giusta”.

Esistono, dunque, modi “nascosti” per essere violenti prima di arrivare ai colpi o ai gesti estremi?

“Assolutamente sì. La violenza non comincia quasi mai con schiaffi o pugni, ma con la manipolazione psicologica. È un “lavaggio del cervello” fatto di parole scelte con cura per togliere autonomia. Ad esempio, dire a una ragazza “non lavorare tanto ti mantengo io” sembra un gesto dolce, ma è un modo per renderla dipendente. Se non hai autonomia economica, non hai libertà. E se non hai libertà, devi sottostare alle decisioni altrui, anche quando non ti piacciono”.

Cosa può fare oggi una donna che si sente perseguitata?

“Oggi abbiamo leggi migliori rispetto a 15 anni fa, quando non c’era protezione per lo stalking. Ora le denunce delle donne molestate hanno la precedenza. Esiste il ‘divieto di avvicinamento’: il giudice può ordinare al persecutore di stare a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima. Se c’è pericolo, esistono anche le case protette”.

Ma allora perché a volte questi strumenti arrivano in ritardo?

“Perché ci sono persone che, nella loro follia, non rispettano i provvedimenti dell’autorità. Nel caso di Sara, lei stessa aveva inviato un vocale a un’amica dicendo: ‘Sono con il malato che mi segue’. Aveva capito che qualcosa non andava, ma purtroppo la rete di protezione non è bastata a fermare un attacco così improvviso”.

Noi ragazzi cosa possiamo fare per contrastare il femminicidio?

“Dovete imparare il valore del consenso: ‘Sì significa sì, no significa no’. Ma soprattutto, dovete capire che il ‘no’ educa e salva la vita. Accettare un rifiuto dai genitori o dai professori aiuta a crescere. Chi non impara ad accettare un ‘no’ rischia di diventare qualcuno che non rispetta la libertà altrui. Quel NO vi sta salvando, vi sta facendo crescere. Il NO salva le vite.”

Si è conclusa così l’intervista all’avvocato Barbera, che ha saputo spiegare la tragedia di Sara con parole semplici e alla portata degli alunni presenti. Una cosa comunque è certa: nonostante l’assassino si sia tolto la vita in carcere prima del processo, la battaglia legale per rendere giustizia alla sfortunata studentessa continua. Ma, oltre a questo, come afferma l’avvocato parlare di Sara deve servire soprattutto a “mettere sull’attenti” le possibili vittime e a educare chi ancora non capisce che l’amore non è mai possesso.