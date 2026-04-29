Elezioni Amministrative: presentate le liste del centrosinistra con Bongiovanni sindaco

Partito Democratico, Movimento Citta’ Aperta – Concorrente e MoVimento 5 Stelle sono le tre liste della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco David Bongiovanni per le elezioni amministrative 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto.
Puntuali per la scadenza odierna, che sanciva la fine della finestra temporale entro cui presentare le liste a sostegno dei candidati sindaco, sono molti i nomi per il centrosinistra.
La squadra designata
Qualora venisse eletto David Bongiovanni a Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, gli assessori designati sarebbero: Domenica Camarda, Vera Giorgianni, Antonio Dario Mamì e Gianluca Pantano.
I candidati per la lista Partito Democratico