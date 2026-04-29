Elezioni Amministrative: presentate le liste del centrodestra con Nicola Barbera sindaco

Sono nove le liste a sostegno della coalizione di centrodestra per il candidato sindaco Nicola Barbera alle elezioni amministrative 2026 di Barcellona Pozzo di Gotto.
Nello specifico, le liste depositate sono:
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- AscoltiAMO Barcellona Pozzo di Gotto;
- Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto;
- Forza Italia Berlusconi;
- Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni;
- Fuori dal Coro;
- LaCivica Barcellona P.G.;
- Nicola Barbera Sindaco;
- Vamos;
- #NOICISIAMO
I nomi dei candidati sono tutti stati depositati in funzione della scadenza odierna, limite massimo per la presentazione delle liste che correranno per queste elezioni amministrative a Barcellona Pozzo di Gotto.
La squadra designata
Qualora venisse eletto Nicola Barbera come Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, la squadra designata sarebbe composta da: Gabriella Caccamo, Vanessa Christine Isgrò, Fernando Ofria, Gianluca Sidoti – vicesindaco e assessore.