Elezioni Amministrative: presentate le liste del centrodestra con Nicola Barbera sindaco

A cura di - Elezioni Amministrative 2026 - Barcellona P.G., Elezioni comunali 2026, Attualità, Politica

Sono nove le liste a sostegno della coalizione di centrodestra per il candidato sindaco Nicola Barbera alle elezioni amministrative 2026 di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nello specifico, le liste depositate sono:

    1. AscoltiAMO Barcellona Pozzo di Gotto;
    2. Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto;
    3. Forza Italia Berlusconi;
    4. Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni;
    5. Fuori dal Coro;
    6. LaCivica Barcellona P.G.;
    7. Nicola Barbera Sindaco;
    8. Vamos;
    9. #NOICISIAMO

I nomi dei candidati sono tutti stati depositati in funzione della scadenza odierna, limite massimo per la presentazione delle liste che correranno per queste elezioni amministrative a Barcellona Pozzo di Gotto.

La squadra designata

Qualora venisse eletto Nicola Barbera come Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, la squadra designata sarebbe composta da: Gabriella Caccamo, Vanessa Christine Isgrò, Fernando Ofria, Gianluca Sidoti – vicesindaco e assessore. 

I candidati per la lista Nicola Barbera Sindaco

 

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I candidati per la lista AscoltiAmo Barcellona Pozzo di Gotto

Ascoltiamo-lista Elezioni Amministrative: presentate le liste del centrodestra con Nicola Barbera sindaco

I candidati per la lista Azzurri per Barcellona Pozzo di Gotto

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I candidati per la lista Forza Italia Berlusconi

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I candidati per la lista Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

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I candidati per la lista Fuori dal Coro

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I candidati per la lista LaCivica Barcellona P.G.

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I candidati per la lista Vamos

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I candidati per la lista #NOICISIAMO

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