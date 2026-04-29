Barcellona, l’omaggio a Nunziante Rosania ad un mese dalla scomparsa

Un momento di unione nel ricordo del dott. Nunziante Rosania a Barcellona Pozzo di Gotto: l’iniziativa avrà luogo domenica 3 maggio presso l’Auditorium San Vito.

Cittadini, associazioni e istituzioni ricorderanno, ad un mese dalla scomparsa, una delle personalità più importanti del panorama barcellonese. Lo faranno attraverso un omaggio, testimonianza dell’affetto e della stima costruiti da Rosania nel tempo attraverso il suo impegno, la sua passione e il suo esempio.

“Nunziante Rosania ha rappresentato un punto di riferimento umano e sociale, lasciando un segno autentico che continuerà a ispirare le generazioni future.

Il suo ricordo non è solo memoria, ma presenza viva nei valori che ci ha trasmesso”.

Queste le parole che si leggono nell’immagine di presentazione dell’evento, organizzato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si tratterà di un’occasione per rendere onore al ricordo del dottor Rosania, ex direttore prima dell’Opg e poi del carcere di Barcellona, città che lo ha adottato dal 1989 e a cui, da quel momento, ha sempre offerto il suo contributo per una crescita sia culturale che sociale.