Barcellona, “La Fenice”: al via ai confronti tra giovani e candidati sindaco

Una lettera aperta ai candidati a sindaco per un confronto pubblico con i giovani e la città: è stata questa la sfida per i futuri sindaci lanciata dall’Associazione Giovanile “La Fenice” e già accolta dai diretti interessati.

L’Associazione Giovanile “La Fenice” ha definito l’iniziativa come un momento di partecipazione civica rivolta ai giovani e all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di creare un confronto diretto, concreto e trasparente con i singoli candidati alla carica di Sindaco della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il progetto nasce dalla volontà di dare voce alle nuove generazioni, coinvolgendo attivamente nel dibattito pubblico su temi centrali per il futuro della città. Gli incontri saranno occasioni di dialogo reale, lontano da slogan, e orientati a ottenere risposte chiare su questioni fondamentali.

I pilastri del confrontro: tra giovani e prospettive future

Quattro i pilastri su cui si svilupperà il confronto:

lavoro e opportunità per i giovani;

servizi e politiche giovanili;

spazi di aggregazione, cultura e sport;

visione futura della città e prospettive a lungo termine.

La modalità degli incontri pubblici

Gli appuntamenti si terranno presso la sede dell’Associazione “La Fenice” in via Roma, 215 alle ore 18:00, in delle giornate che verranno successivamente stabilite insieme ai singoli candidati, e saranno aperti a tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione alla partecipazione di studenti, rappresentanti di istituto e giovani del territorio.

Per garantire la massima inclusività e trasparenza, gli incontri si svolgeranno in modalità ibrida:

in presenza , con possibilità di intervento diretto del pubblico;

, con possibilità di intervento diretto del pubblico; in diretta streaming, sulla pagina Facebook ufficiale de “La Fenice”.

Durante le dirette sarà possibile inviare domande online: un moderatore selezionerà i quesiti più rilevanti, che verranno sottoposti ai candidati in tempo reale.

L’Associazione Giovanile “La Fenice”: partecipazione e confronto

L’Associazione Giovanile La Fenice conferma così il proprio impegno nel promuovere la partecipazione attiva e nel costruire uno spazio di confronto autentico tra istituzioni e nuove generazioni.

L’Associazione comunica inoltre che tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno accolto positivamente l’invito a partecipare all’iniziativa. Si è attualmente in attesa che ciascun candidato indichi la data più congeniale per lo svolgimento del proprio incontro.

A questo proposito, seguiranno aggiornamenti con il calendario ufficiale degli appuntamenti.