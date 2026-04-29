24live School: intervista a Salvatore Maltese della Nuova Igea Virtus

L’intervista al difensore Nuova Igea Virtus Salvatore Maltese realizzata da Riccardo Bona, alunno della II B dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” di Barcellona Pozzo di Gotto per il Concorso “Premio Giuseppe Puliafito” – I edizione.
Un momento di condivisione in cui il difensore giallorosso ha parlato delle emozioni che caratterizzano le vittorie, della reazione agli errori, dei modelli di riferimento nel mondo calcistico, ma anche del rapporto con i compagni di squadra e della lotta con gli avversari.