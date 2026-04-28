Terme Vigliatore: l’Avv. Giuseppe Imbesi nominato componente monocratico e Presidente del Nucleo di Valutazione

Il Comune di Terme Vigliatore, con Determina Sindacale n. 11 del 24 aprile 2026, ha nominato l’Avv. Giuseppe Imbesi quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Ente.

L’incarico, con decorrenza dal 23 aprile 2026, attribuisce all’Avv. Imbesi le funzioni di componente e Presidente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica. Il Nucleo di Valutazione è un organismo deputato alle attività di valutazione, controllo e verifica della performance amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. L’insediamento ufficiale è avvenuto il 27 aprile 2026 presso il Comune di Terme Vigliatore.

La nomina dell’Avv. Giuseppe Imbesi è intervenuta all’esito della procedura comparativa avviata dall’Ente, a seguito della manifestazione di interesse per l’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica. Come riportato nella determina sindacale, l’Avv. Imbesi è stato ritenuto in possesso di adeguata competenza professionale nelle materie oggetto dell’incarico. Il Nucleo di Valutazione svolgerà le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal regolamento comunale di riferimento, contribuendo al rafforzamento dei processi di misurazione, valutazione e trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente.