Teatro Mandanici: 23 maggio “Al Bano in concerto”

La straordinaria carriera di Al Bano attraversa oltre cinque decenni di musica. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21:00, il Teatro Mandanici ospiterà il celebre artista per un viaggio musicale tra i suoi grandi successi, ripercorrendo la carriera di un simbolo della canzone italiana nel mondo.

La sua voce rappresenta l’Italia, infatti, Al Bano è riconosciuto a livello internazionale come uno degli interpreti più rappresentativi del panorama musicale nazionale. Nel corso della sua carriera ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, riscuotendo particolare successo anche all’estero, soprattutto in Europa dell’Est, America Latina e Germania, dove le canzoni continuano a riscuotere grande consenso.

Il concerto al Teatro Mandanici rappresenta un’occasione unica per il pubblico di assistere dal vivo alle esibizioni di un artista che ha segnato la storia della musica leggera italiana. Il pubblico potrà assistere a esibizioni indimenticabili di brani celebri della canzone italiana, come “Felicità”, “Ci sarà”, “Nostalgia canaglia” e “é la mia vita”. Questi sono solo alcuni dei successi che hanno contribuito a consolidare la sua fama anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti.

Il percorso artistico che Al Bano ha saputo costruire, negli anni, è stato solido, collaborando con diversi musicisti e portando la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo. Le sue performance dal vivo si distinguono per l’intensità interpretativa e l’energia, elementi che continuano ad attrare un pubblico trasversale e intergenerazionale.

Il Teatro Mandanici è la cornice più naturale per eventi di questo calibro, rappresentando una cornice suggestiva e adatta per la qualità della sua acustica. I biglietti sono già disponibili online attraverso il circuito Tickettando, con prezzi a partire da 45 euro.