Taormina: eseguiti i fermi per l’omicidio Florio

Nella tarda serata del 27 aprile i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) e del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito due decreti di fermo di indiziato di delitto, per “omicidio” e “soppressione di cadavere”, in danno del 66enne Giuseppe FLORIO, originario e residente a Giardini Naxos (ME), emessi, rispettivamente, il primo, dalla Procura della Repubblica di Messina e, il secondo, dalla Procura di Catania, nei confronti di una 50enne e del suo compagno, 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia (CT), nonché di una donna 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere.

I provvedimenti di fermo sono il risultato delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Catania, nella mattinata del 26 aprile, quando, lungo una pubblica via di Castiglione di Sicilia (CT), sita nella località “Mitogio”, un passante aveva rinvenuto il cadavere di un uomo, avvolto in un lenzuolo e in alcuni sacchi di plastica.

Alla luce degli esiti del sopralluogo, emergeva il forte sospetto che l’omicidio fosse stato commesso in un luogo diverso da quello dove era stato rinvenuto il cadavere, per questo motivo le ricerche sono stata estese anche alla limitrofa provincia di Messina. Si è, quindi, resa necessaria l’attivazione immediata del coordinamento investigativo fra la Procura di Catania e quella di Messina, che ha portato all’individuazione, nella località “Santa Venera”, del Comune di Taormina, di una Fiat “Panda” completamente carbonizzata, risultata intestata alla vittima e che nel frattempo è stata identificata da un conoscente.

Queste scoperta hanno, quindi, indotto le Procure della Repubblica di Messina e Catania, ma anche i Carabinieri dei rispettivi Comandi Provinciali, a concentrare le indagini nell’ambito della vita privata del 66enne, risultato solito frequentare un’abitazione ubicata a Taormina, nel complesso di edilizia popolare sito in località “Trappitello”, dove dimorava la 50enne e il suo compagno 39enne.

Sono seguiti approfondimenti, realizzati attraverso l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e l’escussione di svariate persone informate sui fatti, a cui si sono aggiunti diversi sopralluoghi tecnico-scientifici effettuati, congiuntamente, dai Carabinieri dei Comandi Provinciali di Messina e Catania, nonché del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche del capoluogo peloritano.

Queste attività hanno consentito di appurare che l’omicidio è stato commesso presso la predetta abitazione, come confermato, allo stato, dal rinvenimento, al suo interno, di numerose tracce riconducibili alla violenta aggressione compiuta ai danni del 66enne.