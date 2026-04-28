Oliveri, arrestato 23enne per droga: sequestrati marijuana e hashish

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato nei giorni scorsi un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciata nell’ambito della stessa operazione, anche la convivente 21enne, ritenuta coinvolta nel medesimo reato.

I Carabinieri della Stazione di Falcone, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno avviato una serie di servizi di osservazione e pedinamento, maturando il sospetto che il giovane potesse detenere stupefacenti nella propria abitazione.

A confermare i sospetti è stata la successiva perquisizione domiciliare: rinvenuti, all’interno dell’appartamento, circa 100 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Alla luce degli elementi raccolti, il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le sostanze sequestrate saranno analizzate dal R.I.S. di Messina.