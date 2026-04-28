Messina: la Polizia di Stato arresta un 40enne in flagranza di reato

Nel corso di specifici servizi antidroga, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un uomo di 40 anni, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti delle Volanti di Messina hanno svolto la perquisizione domiciliare con l’ausilio di unità cinofila della Questura di Catania, l’operazione ha permesso di rinvenire, nell’abitazione sita a Fondo Fucile, 10 kg di hashis e 2 di maijuana, 150 grammi di eroina e 35 di cocaina.

All’esito dell’attività, quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I.P.