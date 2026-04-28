Il Bardot riapre il 1° maggio: un’estate di novità e grandi ospiti

Redazionale
Il Bardot si prepara a riaprire le porte il prossimo 1° maggio, inaugurando ufficialmente la stagione estiva con un concept rinnovato. Tra le principali novità figurano un nuovo menù, una selezione inedita di aperitivi e l’immancabile vista sul tramonto delle Isole Eolie, da sempre uno dei punti di forza della location.
Accanto agli appuntamenti ormai consolidati, come il tradizionale format del venerdì, il locale promette nuove esperienze pensate per sorprendere il pubblico e rendere ogni serata unica.
Il programma della riapertura
L’opening day prevede l’inizio alle ore 11:30 con un pranzo live animato da Nino Lo Duca. Nel corso della giornata si alterneranno momenti di musica dal vivo, fino ad arrivare al suggestivo brindisi al tramonto, che vedrà la partecipazione dell’ospite speciale Raffaele Benzato, dj proveniente da Salerno.
Un’apertura che segna l’inizio di un’estate all’insegna della convivialità, della musica e della valorizzazione del territorio, con lo sguardo rivolto verso uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo.