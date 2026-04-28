Furnari: le cause del dissesto finanziario del comune

Il gruppo consiliare “Furnari che vogliAmo”, rappresentato dai Consiglieri Comunali Giuseppe Mendolia, Caterina Bonanno e Domenico Puliafico ha presentato una nota contenente un’analisi delle principiali cause, che hanno generato il dissesto finanziario del comune di Furnari.

Il gruppo consiliare ha analizzato i seguenti atti:

Inoltre, la relazione della Responsabile del Servizio Finanziario, la dott.ssa Francesca Paterniti, con la nota del 05/10/2025 che segnala, ad esempio, una grave situazione finanziaria dell’Ente e si riporta quanto segue:

“L’ultimo bilancio approvato risalente al 2023, per le annualità 2023-2025 rappresenta una previsione e una situazione che non è quella reale. Come già detto, molte voci di bilancio per ciò che riguarda lo stanziamento di spesa non sono sufficienti ad assicurare la copertura per l’intera annualità, ma lo sono solo in parte. Un esempio è rappresentato dai capitoli di spesa riguardanti l’energia elettrica, i quali hanno assicurato per ogni annualità del bilancio, una copertura a malapena sufficiente per i primi 6 mesi di ogni anno) con la conseguente nascita di debiti fuori bilancio dalla somma consistente. Stando all’ultimo estratto conto ricevuto dall’ente in data 14/07/2025 da parte di Enel Energia S.p.A, le partite ancora aperte a quella data ammontano a € 581.167,19…

…Il servizio idrico ad oggi ancora non è in linea, né con le installazioni e successive letture né con la totale bollettazione delle utenze. In una situazione così complessa anche gli 18 equilibri di bilancio ne risentono mostrando di fatto un vero e proprio deficit strutturale non facilmente sanabile”.