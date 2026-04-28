Furnari: le cause del dissesto finanziario del comune

Il gruppo consiliare “Furnari che vogliAmo”, rappresentato dai Consiglieri Comunali Giuseppe Mendolia, Caterina Bonanno e Domenico Puliafico ha presentato una nota contenente un’analisi delle principiali cause, che hanno generato il dissesto finanziario del comune di Furnari.
Il gruppo consiliare ha analizzato i seguenti atti:
- la relazione della dott.ssa Caterina Agata Di Guardo, responsabile dell’AREA II economico-Finanziaria del 01.12.2022.
- la relazione della responsabile dell’area Economica Finanziaria della dott.ssa Francesca Paterniti con la nota del 03.02.2025.
- la nota del revisore precedente, il dott. Sebastiano Ravì, acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/10/2024
Inoltre, la relazione della Responsabile del Servizio Finanziario, la dott.ssa Francesca Paterniti, con la nota del 05/10/2025 che segnala, ad esempio, una grave situazione finanziaria dell’Ente e si riporta quanto segue:
“L’ultimo bilancio approvato risalente al 2023, per le annualità 2023-2025 rappresenta una previsione e una situazione che non è quella reale. Come già detto, molte voci di bilancio per ciò che riguarda lo stanziamento di spesa non sono sufficienti ad assicurare la copertura per l’intera annualità, ma lo sono solo in parte. Un esempio è rappresentato dai capitoli di spesa riguardanti l’energia elettrica, i quali hanno assicurato per ogni annualità del bilancio, una copertura a malapena sufficiente per i primi 6 mesi di ogni anno) con la conseguente nascita di debiti fuori bilancio dalla somma consistente. Stando all’ultimo estratto conto ricevuto dall’ente in data 14/07/2025 da parte di Enel Energia S.p.A, le partite ancora aperte a quella data ammontano a € 581.167,19…
…Il servizio idrico ad oggi ancora non è in linea, né con le installazioni e successive letture né con la totale bollettazione delle utenze. In una situazione così complessa anche gli 18 equilibri di bilancio ne risentono mostrando di fatto un vero e proprio deficit strutturale non facilmente sanabile”.
A ciò si aggiunge che la relazione tecnica finanziaria sull’analisi straordinaria delle passività pregresse e sulla sussistenza degli equilibri di bilancio Valutazione comparativa delle procedure di risanamento dell’esperto Dott. Carmelo Calabrese riporta le seguenti criticità e conclusioni:
- Per quanto concerne il Rendiconto della Gestione: l’ultimo consuntivo regolarmente approvato risulta essere quello relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione consiliare nr. 43 del 06.09.2023
- Per il Bilancio di Previsione, invece, si segnala che il documento di programmazione triennale attualmente in vigore risale all’annualità 2023. Ad oggi, non risultano formalmente adottati gli strumenti previsionali per il triennio 2024-2026-2025-2027.
Inoltre, la Dott.ssa Coglitore, nella sua duplice veste di Responsabile ad interim dell’Area Finanziaria ha formalizzato la ricognizione dei debiti fuori bilancio afferenti alla propria area di competenza. Tale attestazione cristallizza un ammontare complessivo di € 1.213.266,87. Si fa presente che sebbene il quantum del debito fuori bilancio attinente alle forniture elettriche pari ad € 906.296,16 sia corretto, il debito fuori bilancio non è ascrivibile all’area finanziaria, ma deve essere suddiviso tra l’area tecnica e l’area amministrativa.
Ne consegue che, secondo il gruppo consiliare “Furnari che VogliAmo”, La ripartizione annuale (2023-2024-2025) conferma una violazione sistematica dell’Art. 183 del TUEL. Non si è provveduto all’impegno di spesa su somme certe, creando un disavanzo occulto che la cassa attiva al 31.12 non può minimamente compensare.
Poi, l’attestazione del Geom. Antonino Torre introduce nella relazione un elemento di criticità procedurale e finanziaria di estremo rilievo ovvero il ricorso alla somma urgenza
L’importo di € 925.761,01 certificato dall’Area Tecnica aggrava il quadro della liquidità, poiché si tratta di spese per la maggior parte già effettuate per ripristinare servizi essenziali (sollevamento acque, condotte fognarie, pompaggio in C.da Bazia ecc. ). L’attestazione del Geom. Torre conferma, quindi, che la cassa attiva è gravata da ulteriori passività improcrastinabili. Tecnicamente, la gestione delle somme urgenze senza immediata copertura finanziaria sposta l’equilibrio dell’Ente verso una gestione di cassa al buio.
La somma di € 925.761,01 per manutenzioni straordinarie e servizi idrico-fognari rappresenta un’obbligazione che, se non onorata immediatamente, potrà portare al pignoramento delle somme depositate in tesoreria, rendendo vana ogni programmazione finanziaria.
Complessivamente sommando i debiti netti dell’Area 1 (€ 4.508.366,78 ), dell’Area Finanziaria (€ 1.213.266,87) e dell’Area Tecnica (€ 925.761,01), la massa passiva che “preme” sulla cassa è ormai ingente, esattamente pari ad € 7.057.761,01.
La relazione del gruppo consiliare “Furnari che vogliAmo” prosegue, esaminando gli incassi della TARI, IMU e la mancata bollettazione del servizio idrico relativi al solo periodo 2022-2025. Emerge che:
Mancato incasso TARI = € 2.418.950,21
Mancato incasso IMU = € 1.635.863,00
Mancata bollettazione servizio idrico = € 1.160.000,00 (circa)
che sommano complessivamente a € 5.214.813,21.
Ne consegue che, secondo il gruppo consiliare “Furnari che vogliAmo”, che ha analizzato i documenti:
“Se fosse stato incassato quanto non riscosso, ossia circa 5,2 milioni, il debito si sarebbe potuto ridurre a poco più di 2.000.000 e, con una gestione più attenta e razionale, si sarebbe potuto ridurre ulteriormente, fino ad arrivare potenzialmente ad azzerarsi attraverso una serie di transazioni con i creditori delle varie sentenze. Per il gruppo consiliare “Furnari che vogliAmo”, quindi l’incasso della TARI, dell’IMU e del servizio idrico, attestandosi intorno ai 3 milioni l’anno, affiancato da una sana gestione, avrebbe rappresentato una concreta possibilità di risollevarsi e sanare il deficit”.