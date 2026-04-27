Vulcano, porto nuovamente operativo: l’annuncio di Pino Galluzzo

Il porto di Levante e di Ponente dell’isola di Vulcano, nel comune di Lipari, tornerà a breve alla piena operatività. La notizia è stata comunicata dal Deputato Regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo, che ha reso noto il completamento degli interventi di messa in sicurezza.

I lavori hanno interessato in particolare il molo foraneo e il collegamento tra le banchine portuali e la radice del pontile destinato all’attracco degli aliscafi. Si tratta di un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’isola e per i collegamenti con il resto dell’arcipelago eoliano.

Secondo quanto riferito da Galluzzo, l’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento complessivo di oltre 2,8 milioni di euro, comprensivo di un ulteriore stanziamento necessario per completare le attività e garantire condizioni di piena sicurezza e fruibilità-