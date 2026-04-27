Una giovane promessa del calcio barcellonese: Simone Torre

Il calcio barcellonese ha una nuova promettente stella, Simone Torre. Classe 2009, cresciuto nel vivaio della Vivi Don Bosco, il giovane attaccante barcellonese ha firmato un contratto triennale con l’Igea Virtus fino alla stagione 2027-28. Già dallo scorso anno ha vestito la maglia giallorossa segnando ben 15 reti nella sua prima stagione in Under 17. Quest’anno ha già segnato 13 reti e sembra voler fare grandi cose.

Oggi abbiamo il piacere di intervistarlo.

Com’ è iniziata la tua passione per il calcio?

Da quando ero piccolo, ho sempre giocato con i vicini di casa, con mio papà e con i miei cugini. Poi, con il passare del tempo, mi sono accorto che non era solo un passatempo ma una vera passione e ho capito che potevo migliorare e fare bene e di conseguenza ho continuato lavorare sodo e a puntare a tanti obiettivi.

In quale squadra hai iniziato la tua carriera?

Ho iniziato nella Vivi Don Bosco, quando avevo 5 anni.

Recentemente sei stato convocato a Verona, come è stata questa esperienza fuori dal tuo territorio?

Non è la prima volta che vengo convocato, ho fatto altre esperienze. Posso dire che sono esperienze molto belle e formative: ti accorgi del livello che c’è anche fuori dal contesto siciliano e messinese. Ogni giorno vedi tanti ragazzi bravi, tanti ragazzi forti. Questo ti dà l’opportunità di imparare sempre qualcosa di nuovo e di diverso e di arricchire il tuo bagaglio personale. Ovviamente anche il mister e le strutture sono diverse e puoi migliorare tanto.

Cosa hai provato a esordire in serie D con la maglia giallorossa?

Sicuramente è una sensazione che mi emoziona e rende orgoglioso non solo me, ma anche i miei genitori e spero anche tanti altri ragazzi che possono prendere me come esempio. Ovviamente è un piccolo traguardo e si punta sempre a qualcosa in più, ma fare l’esordio davanti a così tante persone è stata una bellissima sensazione.

A quale calciatore ti ispiri? Perché?

Non mi ispiro a un calciatore in particolare, ma se devo menzionarne qualcuno, ti dico Higuain e Haaland perché sono calciatori che hanno il fiuto del goal. Però ce n’è un altro in particolare che è Cristiano Ronaldo. Lo ammiro perché è un perfezionista: è simbolo di ossessione, è puro lavoro, ostinazione a continuare a dare il massimo in ogni cosa.

Quali sono i sentimenti che provi quando scendi in campo?

I sentimenti quando scendo in campo, credo che siano gli stessi che prova ogni giocatore, a qualunque categoria appartenga, dalla terza categoria alla Serie A. C’è sempre quell’ansia della partita ma anche quella voglia e tensione che ti porta a dare il massimo.

Quale squadra tifi?

Juve

Oggi purtroppo molti giovani non sanno affrontare e accettare le sconfitte. Tu come le affronti le cose che proprio non ti riescono bene?

Secondo me, le sconfitte sono da prendere come una grande opportunità per imparare: penso che dalla sconfitta c’è sempre qualcosa da apprendere per migliorare e aggiustare il tiro; invece dalla vittoria, tante volte, non impari niente mentre invece da una bella sconfitta capisci i tuoi punti deboli e ti confronti con un avversario migliore di te.

Come vedi il tuo futuro calcistico?

Attualmente penso al presente e a fare bene. Penso a continuare a dare il massimo, allenandomi con impegno e costanza. In questo momento c’è l’Igea e si pensa al campionato dell’Igea e a fare grandi cose qua. Poi spero che in futuro verranno altre cose belle.

Salutiamo Simone augurandogli tutto il successo che merita e lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.