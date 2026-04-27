Milazzo: l’Istituto Impallomeni celebra il trionfo di Coline Saia a “The Voice of the Sea”

Applausi, emozioni e talento internazionale: si chiude così l’esperienza degli studenti dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo, saliti a bordo della nave Costa Smeralda per partecipare al contest musicale “The Voice of the Sea”.

A conquistare la vittoria è stata Coline Saia, che ha saputo distinguersi fin dalle prime audizioni grazie a una voce intensa e a una forte presenza scenica. Dopo aver convinto la giuria con “Rolling in the Deep” di Adele, la studentessa ha emozionato il pubblico nella finalissima con una potente interpretazione di “I Will Survive” di Gloria Gaynor, aggiudicandosi il primo posto.

Grande soddisfazione anche per Davide Patti, altro studente dell’istituto milazzese, che ha raggiunto la finale dimostrando notevoli qualità artistiche con brani iconici come “Think” e “Natural Woman” di Aretha Franklin.

Entrambi frequentano il primo anno del liceo linguistico e rappresentano un concreto esempio di impegno e passione coltivati tra i banchi di scuola.

Il percorso per la vittoria non è stato semplice: numerosi i concorrenti in gara, provenienti da diverse nazioni europee. Tra questi anche Jacopo, Benedicta, Loic e Uttara, in una competizione che ha unito culture e stili musicali differenti.

Solo tre finalisti hanno avuto accesso all’ultima sfida: Coline, Davide e Jacopo, quest’ultimo capace di emozionare con “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri.

Oltre al successo artistico, l’esperienza ha rappresentato un’importante occasione formativa. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con coetanei di altri Pasi, mettersi alla prova su un palcoscenico internazionale e imparare a gestire emozioni e pressione.

Un risultato che riflette anche la visione educativa della Dirigente Scolastica Francesca Currò, da sempre impegnata a promuovere iniziative che valorizzino il talento e la crescita personale degli studenti.