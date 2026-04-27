Malore durante immersione a Capo Milazzo: sub soccorso dalla Guardia Costiera

Intervento tempestivo della Guardia Costiera nella tarda mattinata di sabato 25 aprile, nell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, dove un subacqueo è stato colto da malore durante un’immersione.

L’allarme è scattato tramite il numero di emergenza in mare 1530, con una segnalazione giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Milazzo. L’uomo si trovava nei pressi della secca di Ponente, impegnato in attività subacquea.

Immediato l’intervento della motovedetta S.A.R. CP 888, che ha raggiunto il punto indicato e ha provveduto al recupero del sub, trasbordandolo dal mezzo nautico di supporto alle immersioni. Il ferito è stato quindi trasferito rapidamente al porto di Milazzo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

Determinante anche il primo intervento del personale del centro diving presente sul posto, che ha prestato le prime cure somministrando ossigeno in attesa dei soccorsi.

L’operazione si è conclusa in tempi rapidi, confermando l’efficienza del dispositivo di emergenza della Guardia Costiera, che ricorda l’importanza di segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo in mare attraverso il numero 1530, attivo 24 ore su 24.