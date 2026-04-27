“Il Pane Quotidiano”, rinnovati gli organi sociali: Imbesi nuovo presidente

Importante passaggio di consegne all’interno dell’Associazione “Il Pane Quotidiano” ODV, dove si è svolta il 24 aprile scorso, l’Assemblea dei Soci che ha sancito il rinnovo degli organi sociali e l’elezione del nuovo presidente.

Sarà Giuseppe Imbesi a guidare l’associazione, subentrando ad Antonio Raimondo. Nel corso dell’Assemblea è stato espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto negli anni, riconosciuto come fondamentale per la crescita dell’ente e per il consolidamento delle attività a sostegno delle fasce più fragili della comunità.

La seduta è stata anche l’occasione per nominare il nuovo Direttivo e accogliere nuovi soci, in un’ottica di continuità e rinnovamento. Questo il nuovo assetto dell’associazione:

Giuseppe Imbesi , Presidente

, Presidente Giovanna Mazzù , Vicepresidente

, Vicepresidente Anna Cicco , Segretario

, Segretario Antonio Raimondo , Consigliere

, Consigliere Venerita Ammirabile, Consigliere

Nel suo primo intervento, il neo presidente Imbesi ha sottolineato la volontà di proseguire nel solco tracciato dal direttivo uscente, puntando a rafforzare le iniziative solidali e a favorire una sempre più ampia partecipazione dei soci.

Tra gli obiettivi principali, anche il consolidamento del ruolo dell’associazione come punto di riferimento del territorio, capace di offrire ascolto, supporto e aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà.