24live School: Barcellona P.G. raccontata da tre studentesse dell’I.C. “Bastiano Genovese”

Un viaggio tra storia, cultura e tradizioni locali raccontato con lo sguardo curioso delle nuove generazioni. Chiara Trio, Denise Ferrara e Jannate Wahid, della 2D I.C. “B. Genovese”, con il loro format “Esplorando in TV”, hanno realizzato un interessante racconto della cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto.

Attraverso interviste e narrazioni, le giovani studentesse hanno ripercorso aspetti culturali e sociali della città, dando voce a testimonianze e valorizzando alcuni dei luoghi più storici e conosciuti del territorio.