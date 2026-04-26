Amministrative 2026: il confronto si fa online, il prossimo 30 aprile

A cura di - Elezioni Amministrative 2026 - Barcellona P.G., Politica, In evidenza

La piazza virtuale di 24live è pronta per accogliere quanti vorranno seguire la diretta, riguardante la sfida di Bongiovanni lanciata in piazza. La nostra redazione, come promesso sin dal primo momento, si è messa a disposizione per la moderazione dell’incontro fissato per il 30 aprile alle ore 17.00 sulla nostra pagina facebook. 