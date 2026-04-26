Amministrative 2026: il confronto si fa online, il prossimo 30 aprile

I protagonisti della competizione elettorale, i candidati sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto – Nicola Barbera, David Bongiovanni e Melangela Scolaro – si confronteranno su temi centrali per il futuro della città. Sarà un’occasione importante non solo per ascoltare programmi e proposte, ma anche per costruire un dialogo più diretto tra candidati e cittadini.

Proprio in questa direzione, da oggi prende il via la raccolta delle domande: i cittadini potranno inviare i propri quesiti, contribuendo attivamente ai contenuti del confronto. Le domande selezionate saranno poste durante la diretta, offrendo così uno spazio concreto alle istanze della comunità. L’email è 24live.it@gmail.com o in direct sui nostri canali social.

Non solo. Durante la trasmissione sono previsti momenti dedicati all’interazione in tempo reale: il pubblico potrà partecipare attraverso i commenti sulla diretta online, in particolare sulla pagina Facebook di 24live, rendendo il dibattito ancora più dinamico e partecipato.

Un format che punta a superare le distanze e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, trasformando il confronto elettorale in un’esperienza condivisa, aperta e accessibile a tutti.