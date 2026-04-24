Terme V.: la posizione del Consigliere Giambò

In seguito all’articolo di resoconto del Consiglio Comunale di Terme Vigliatore, riceviamo la replica del Consigliere Massimo Giambò, che interviene con una nota dura e articolata per contestare la mozione presentata dall’Assessore Feminò.

Al centro della polemica, la proposta di destinare le indennità di sindaco e assessori al finanziamento di attività, tra cui studi ambientali INGV, iniziative sulle energie rinnovabili e azioni propedeutiche alla pianificazione urbanistica generale, in vista del futuro Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune.

Secondo Giambò, la proposta riguarderebbe la rinuncia collettiva a indennità e gettoni di presenza per finanziare attività “oltre quelle essenziali”. Un’ipotesi che, a suo avviso, on trova fondamento normativo: tali emolumenti rappresentano diritti soggettivi individuali e non possono essere oggetto di decisioni collettive da parte del Consiglio Comunale.

Entrando nel merito tecnico, il Consigliere precisa che il Consiglio ha competenza esclusivamente sulle eventuali rinunce dei singoli consiglieri ai propri gettoni, mentre le indennità di sindaco e assessori rientrano nella sfera personale dei singoli amministratori, con eventuale presa d’atto successiva da parte della Giunta.

Nella nota si evidenzia anche come il Comune si trovi in regime di post-dissesto, condizione che impone una gestione particolarmente rigorosa delle risorse pubbliche. In questo contesto, proporre il finanziamento di attività non essenziali viene definito da Giambò “un azzardo contabile sicuramente censurabile dalla Corte dei Conti.”

Giambò critica inoltre l’atteggiamento di Feminò, accusandolo di aver più volte attaccato il sindaco con toni ritenuti eccessivi e inopportuni. Un linguaggio che, secondo il Consigliere, contrasta con il rapporto fiduciario che dovrebbe legare un Assessore al primo cittadino.

“Come può un assessore scrivere frasi gravi nei confronti del Sindaco che ha sempre manifestato nei confronti dei suoi assessori fiducia illimitata e che lo ha nominato lasciandogli peraltro il “salvagente” di consigliere?”

Citato nel confronto anche il caso della Consigliera Chiara Crisafulli, che – pur abbandonando la maggioranza – ha scelto di dimettersi dagli incarichi istituzionali ricoperti, comportamento indicato come esempio di correttezza politica.

“Feminò ha invece “inventato” il ruolo di “assessore di opposizione”, criticando pesantemente e ripetutamente il Sindaco ma evitando di dimettersi come per etica politica avrebbe dovuto fare da tempo e adesso, ad un anno dalle elezioni, tentando di mettere in difficoltà gli altri componenti della Giunta con una mozione “illegittima”, in quanto il Consiglio avrebbe dovuto deliberare un atto non di propria competenza di rinuncia alle indennità dei componenti della Giunta per finanziare studi da lui stesso definiti “oltre quelli essenziali”.