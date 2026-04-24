Isole Eolie, infermiere aggredito in servizio: condannato l’aggressore

Una condanna a sei mesi di reclusione e al risarcimento immediato di tutti i danni per il paziente che aveva aggredito il suo soccoritore alle Isole Eolie.

Ad aver subito l’aggressione è stato un infermiere che prestava attività professionale presso il servizio di emergenza 118 alle Isole Eolie. L’uomo era stato aggredito dal paziente che aveva soccorso durante un intervento urgente.

Le indagini e la condanna

All’episodio aveva fatto seguito l’allontanamento dell’uomo dai luoghi per non farsi identificare. L’infermiere professionale, dopo aver subito l’aggressione, era ricorso alle cure mediche per le contusioni e le escoriazioni subite e successivamente aveva denunciato l’episodio presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. A seguito delle indagini, era stato possibile identificare compiutamente l’imputato.

In giudizio, l’infermiere vittima dell’aggressione si è costituita parte civile con l’Avvocato Gaetano Pino. Il giudice ha condannato l’imputato senza benefici alla pena di sei mesi di reclusione ed al risarcimento immediato di tutti i danni.