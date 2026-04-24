Il libro di Michele Isgrò incanta la maison di Jimmy Choo, gli scatti approdano sui canali ufficiali del brand

La fotografia d’autore si impone alla Barcelona Bridal Fashion Week, l’evento moda sposa tra i più importanti al mondo, che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona. Michele Isgrò ha consegnato il suo volume “10Mila chilometri di moda” a Yew Loh, CEO di The Atelier Couture, la prestigiosa maison guidata dal Direttore Creativo Jimmy Choo. All’interno del libro, infatti, sono state pubblicate diverse foto di alcune collezioni presentate in passerella dall’importante marchio a livello mondiale. “Grazie per la bellezza che regalate al mondo” è, infatti, la dedica che l’autore ha voluto fare sul libro al momento della consegna.

L’incontro ha segnato un momento di grande intesa, riscontrata già lo scorso anno, sul concetto di “armonia estetica”. Loh, figura chiave del lusso globale, ha elogiato la capacità di Michele Isgrò di interpretare la luce e cogliere la giusta composizione visiva, e dopo aver guardato lungamente e con attenzioni i suoi scatti ha espresso un commento ben preciso dicendo: “Io amo il tuo modo di scattare. Sono ben visibili le ombre…ogni dettaglio. È stupendo!!!” Come riferito dallo stesso Jew Loh, alcuni scatti sono stati selezionati per la comunicazione ufficiale del brand nello specifico i canali social. In un mercato saturo di immagini frenetiche, la scelta di The Atelier Couture conferma la forza di uno sguardo capace di

narrare l’emozione oltre il dettaglio tecnico e conferma l’idea che l’immagine debba essere una “pausa” nel caos visivo contemporaneo. “Sentire questo feedback dai vertici di un brand iconico, di grande lusso e conosciuto a livello mondiale è la prova che la fotografia d’autore vince ancora sulla distrazione di massa.

Quando la tecnica incontra l’emozione, la comunicazione diventa arte e costringe lo sguardo a fermarsi. Non posso che manifestare la mia soddisfazione non solo per il riconoscimento che hanno avuto le mie foto ma anche per l’accoglienza amichevole che mi ha riservato il signor Loh durante il nostro lungo e proficuo incontro”, dichiara Michele Isgrò.

Un legame con l’alta moda internazionale che emerge fin dalla copertina del suo libro: l’immagine scelta nasce, infatti, da una sfilata dei celebri stilisti di Tenerife Marco y María, che Michele ha incontrato nei giorni scorsi sempre nel corso della Bridal Fashion Week a Barcellona. Michele Isgrò, che ha già comunicato l’intenzione di pubblicare un secondo libro, dalla cittadina siciliana di Terme Vigliatore, dove vive, è partito per un nuovo tour fotografico che prevede varie tappe in Europa. Dopo Barcellona seguiranno, infatti, Amsterdam con gli Isis Fashion Awards, Ibiza Swim Week e ancora Malta e Firenze con Maredamare.