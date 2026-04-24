Barcellona, tentativi di truffa tramite SMS: le raccomandazioni del Comune

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto lancia un allarme per informare la cittadinanza circa dei tentativi di truffa tramite SMS. L’oggetto di tale campagna fraudolenta sarebbero delle finte segnalazioni d’irregolarità circa i pagamenti della tassa dei rifiuti (TARI).
Sarebbe infatti in corso una campagna di truffe a danno dei cittadini: tramite i suddetti SMS – non provenienti dal Comune – si inviterebbe generalmente all’utilizzo di link o di numeri telefonici non ufficiali, al fine di sottrarre dati personali e sensibili.
Le raccomandazioni da parte dell’Ente comunale sono diverse:
- non cliccare sui link contenuti negli SMS;
- non richiamare i numeri indicati nei messaggi;
- cancellare immediatamente le comunicazioni ricevute.
Inoltre, il Comune invita la cittadinanza a fare riferimento esclusivamente ai contatti ufficiali disponibili sul sito istituzionale dell’Ente in caso di dubbi o necessità di verifica.