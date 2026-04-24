Barcellona, Giornata del Difensore d’Ufficio: punire, prevenire, rieducare

Si terrà il 28 aprile 2026 alle ore 10:00, presso la Biblioteca del C.O.A. di Barcellona Pozzo di Gotto, la Giornata del Difensore d’Ufficio, in memoria dell’avvocato Fulvio Croce.

L’iniziativa è organizzata dall’A.D.U. Barcellona P.G. insieme all’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto e l’evento sarà dedicato al tema: “Punire, prevenire, rieducare: il ruolo del diritto penale tra repressione dei crimini e prospettive di reinserimento”.

Saluti istituzionali

In apertura all’evento – moderato dall’Avv. Rosa Isabel Italiano, Vice Presidente A.D.U. Barcellona P.G. –saranno previsti i saluti istituzionali di:

Avv. Mara Correnti, Presidente C.O.A. di Barcellona P.G.;

Dott. Antonino Orifici, Presidente del Tribunale di Barcellona P.G.;

Dott. Eugenio Fiorentino, Presidente della sezione penale del Tribunale di Barcellona P.G.;

Avv. Antonio Saccà, Presidente A.D.U. Barcellona P.G.;

Avv. Calogero Pisana, Presidente A.I.G.A. Barcellona P.G.

Relazioni

Interverranno:

Avv. Giancarlo Orlando, Dottore di ricerca in diritto costituzionale presso UNIME;

Avv. Sebastiano Campanella, Presidente della Camera Penale di Barcellona P.G.;

Avv. Gioele Sodano, Segretario A.D.U. Barcellona P.G.

Crediti formativi e partecipazione

La partecipazione all’evento dà diritto a 3 crediti formativi.

L’accesso ai locali sarà garantito previa prenotazione da effettuarsi all’indirizzo email: adubarcellonapg@gmail.com