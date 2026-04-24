Barcellona, Dusty: le variazioni nella raccolta dei rifiuti

Dusty: le variazioni nella raccolta dei rifiuti per il 25 aprile e l’1 maggio

Di concerto con le amministrazioni dei comuni etnei serviti da Dusty, per le giornate festive di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio sono state predisposte alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.

In occasione delle Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, il servizio di raccolta dei rifiuti a Barcellona Pozzo di Gotto sarà sospeso. Pertanto, non saranno garantiti né il porta a porta né lo spazzamento, e sarà sospeso anche il ritiro dei rifiuti ingombranti.

Infine, non sarà attivo il Numero verde e non sarà aperto al pubblico il Centro Comunale di Raccolta.

In tutti i giorni non festivi successivi alle date indicate, il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente secondo calendario.