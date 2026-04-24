Barcellona: domani si svolge regolarmente il mercato settimanale

In occasione della giornata di domani, venerdì 25 aprile, il mercato settimanale di Sant’Andrea si svolgerà regolarmente. A comunicarlo è l’assessore Salvatore Coppolino, che ha confermato il normale svolgimento delle attività mercatali nonostante la ricorrenza festiva della Festa della Liberazione.
Nessuna variazione, dunque, per operatori e cittadini, che potranno recarsi come di consueto nell’area mercatale per acquisti e approvvigionamenti. L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare nel rispetto delle consuete regole, garantendo così continuità a un appuntamento settimanale molto frequentato.