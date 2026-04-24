Amministrative 2026, secondo appuntamento con i candidati di Barcellona: focus su giovani, cultura e sport

Prosegue il ciclo di interviste tematiche ai candidati a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto in vista delle prossime elezioni amministrative.

Dopo il primo appuntamento, 24live torna con un nuovo focus dedicato a giovani, cultura e sport, tre ambiti centrali per il futuro della città e per le nuove generazioni.

Un confronto diretto, pensato per offrire ai cittadini strumenti utili a comprendere programmi, visioni e proposte dei candidati su temi strategici per lo sviluppo del territorio.

Tre le domande chiave rivolte agli aspiranti sindaci.

La prima riguarda il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica: quali politiche intendono mettere in campo per favorire una partecipazione attiva dei ragazzi ai processi decisionali e amministrativi?

Spazio poi al tema della valorizzazione dei talenti locali: come intercettare le competenze presenti sul territorio e trasformarle in opportunità concrete, evitando la fuga dei giovani e creando nuove prospettive economiche per la città?

Infine, uno sguardo allo sport: quali interventi sono previsti per migliorare strutture e offerta sportiva, con particolare attenzione ai più giovani e alla funzione educativa dello sport?

L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare un dibattito pubblico concreto e informato, mettendo al centro le esigenze delle nuove generazioni e il ruolo della cultura e dello sport come leve di crescita sociale ed economica.

Le interviste saranno pubblicate nei prossimi giorni su 24live, con le risposte integrali dei candidati, per offrire ai lettori un quadro chiaro e completo in vista del voto.

Un appuntamento importante per approfondire idee e programmi e per capire quale futuro si immagina per Barcellona Pozzo di Gotto.