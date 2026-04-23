25 aprile, l’Amministrazione comunale celebra la Liberazione: memoria, valori e responsabilità

“La libertà non è una condizione acquisita per sempre: è nostra responsabilità coltivarla, difenderla e tramandarla.”

In occasione della Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto invita la cittadinanza a vivere questa giornata come un momento di unità e riflessione collettiva ricordando che i diritti e le libertà di cui oggi si gode sono il frutto di una lotta condivisa da tutto il popolo italiano.

La ricorrenza del 25 aprile 1945 rappresenta “un momento fondamentale della storia nazionale“, “il punto d’arrivo di un percorso lungo e doloroso, caratterizzato da sacrifici e da una scelta collettiva di resistenza”.

In quell’occasione, “gli italiani decisero di non arrendersi all’oppressione, credendo nella possibilità concreta di costruire un Paese libero e democratico”.

L’Amministrazione sottolinea come quella scelta fu prima di tutto “morale e civile”.

“Fu il rifiuto della rassegnazione e la volontà di credere in un’Italia libera. Valori che oggi costituiscono le fondamenta della Costituzione italiana: il ripudio della guerra, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà.”

Valori che, viene evidenziato, “non possono essere dati per acquisiti una volta per tutte”, ma devono essere “coltivati quotidianamente con impegno, passione e senso di responsabilità”.

L’Amministrazione Comunale richiama dunque “l’importanza di trasmettere questi valori alle nuove generazioni, affinché possano continuare a rappresentare una guida per il futuro.”

Celebrare il 15 aprile, si legge, significa “non solo rendere omaggio al passato, ma anche impegnarsi concretamente nella costituzione di un futuro di pace. La libertà è un bene prezioso che richiede tutela costante e partecipazione attiva.”