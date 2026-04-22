Terme V.: bocciata la mozione di Feminò, è caos in Consiglio Comunale

Un consiglio comunale fiume, durato oltre quattro ore e segnato da tensioni politiche e scontri interni, ha “certificato”, secondo l’opposizione, la crisi della maggioranza guidata dal sindaco Bartolo Cipriano a Terme Vigliatore. Una seduta definita da più parti come un vero e proprio “venerdì nero” per l’amministrazione, tra lavori d’aula rinviati, accuse incrociate e provvedimenti bocciati.

Mancanza del numero legale e delibera respinta

La seduta ha subito uno slittamento in seconda convocazione per mancanza del numero legale, primo segnale evidente delle difficoltà della maggioranza. Ma il dato politico più rilevante è arrivato con la bocciatura della delibera di ratifica proposta dalla giunta: 6 voti favorevoli e 6 astensioni, queste ultime equivalenti a voto contrario, hanno determinato lo stop all’atto.

Un esito che pesa, anche alla luce dell’astensione già espressa in giunta dall’assessore ai Lavori pubblici.

Scontro in aula e tensioni nella maggioranza

I lavori consiliari si sono trasformati in un acceso confronto politico, con momenti di forte tensione tra l’assessore Domenico Feminò e diversi consiglieri di maggioranza. Accuse reciproche, toni duri e richieste di dimissioni hanno segnato il dibattito.

Alcuni esponenti della stessa maggioranza hanno chiesto un passo indietro dell’assessore, che però ha respinto ogni invito, ribadendo le proprie posizioni critiche sulla gestione amministrativa, in particolare sul PUG, parlando apertamente di “malagestio” del sindaco. Feminò ha inoltre sottolineato come solo il primo cittadino – assente in aula – abbia il potere di revocargli la delega.

Nel pieno dello scontro, il consigliere Zanghì ha lanciato una provocazione politica: “se la maggioranza ritiene Feminò incompatibile con la giunta, presenti una mozione di sfiducia individuale”.

Indennità e scontro Giambo-Feminò sulla mozione relativa agli studi ambientali

Alta tensione anche sulla mozione relativa all’accantonamento delle indennità di sindaco, assessori e consiglieri nell’ultimo scorcio di legislatura, con l’obiettivo di destinarle ad attività, studi ambientali INGV ed energie rinnovabili con attività propedeutica alla pianificazione urbanistica generale, ovvero al futuro Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Terme Vigliatore.

Il consigliere Giambo, per l’opposizione, “ha fatto un passo indietro rispetto alla firma apposta inizialmente sulla proposta“, scatenando la reazione di Feminò che lo ha accusato duramente di “servilismo” e perdita di “dignità politica”, a cui Giambo ha replicato invitando l’assessore alle dimissioni.

Contrarie alla mozione anche le consigliere La Duci e Valenti, che hanno sollevato dubbi di legittimità.

Caso ASU: richiesta chiarezza e commissione di vigilanza

Altro tema centrale della seduta è stato quello della stabilizzazione dei lavoratori ASU. Il consigliere Chiara Crisafulli ha chiesto chiarimenti al vicesindaco sui tempi e sulle procedure, sottolineando la necessità di dare risposte concrete ai lavoratori.

Di fronte alle risposte ritenute evasive, la stessa Crisafulli ha letto una nota dell’Assessorato regionale alla Famiglia (datata 7 ottobre 2024), nella quale si evidenzia la possibilità per il Comune di procedere alla stabilizzazione a partire dal 1° gennaio 2025, previa trasmissione dei contratti a tempo indeterminato e della documentazione necessaria.

Sul punto è intervenuto il segretario comunale, illustrando le attività svolte. È stata quindi avanzata la richiesta di istituire una commissione consiliare di vigilanza e monitoraggio per accelerare il processo, mentre i lavoratori – assistiti dall’avvocato Paolo Adamo – hanno avanzato una richiesta risarcitoria pari a un milione di euro.

Gli altri provvedimenti

Nel corso della seduta è stata approvata la modifica del regolamento per l’elezione del baby sindaco, mentre sono state rinviate ad una prossima riunione le due autoconvocazioni relative alla viabilità e alla questione Terme, già al centro del dibattito politico cittadino.