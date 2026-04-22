Teatri, le realtà storiche di Novara di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto: un viaggio tra le quinte della storia

Si è svolto giorno 27 febbraio, presso l’auditorium del Parco “La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto, il convegno dal titolo “Teatri, le realtà storiche di Novara di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto”. Un appuntamento culturale sul patrimonio teatrale e sull’identità storica di due importanti centri del territorio messinese, un viaggio suggestivo tra le quinte della storia e le tradizioni locali.

L’iniziativa, promossa dal Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto, ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sul valore dei teatri come luoghi di memoria, aggregazione e crescita civile.

Protagonisti attivi dell’incontro sono stati anche gli alunni del corso di istruzione per adulti dell’IPSAA F. Leonti e IPSIA E. Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto, sedi associate dell’IIS E. Ferrari, diretto dalla Prof.ssa Cettina Ginebri. La loro partecipazione ha conferito al convegno un forte valore educativo e formativo, sottolineando l’importanza della scuola come presidio culturale e ponte tra passato e presente.

Nel corso degli interventi, moderati con attenzione dal Presidente del Rotary club Dott. Nicolò Mazzeo, è stata ripercorsa la storia dei teatri di Novara di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto, evidenziando come queste strutture abbiano rappresentato, nel tempo, centri vitali per la diffusione dell’arte, della musica e della prosa. Due realtà vicine, ma con percorsi teatrali unici. Veri e propri simboli identitari, capaci di raccontare le trasformazioni sociali e culturali delle rispettive comunità.

Ad aprire il confronto è stato il Dott. Girolamo Bertolami, sindaco del comune di Novara di Sicilia, il cui intervento ha sottolineato come la gestione e la valorizzazione di un teatro non siano solo una questione di manutenzione architettonica, ma una vera e propria sfida politica e sociale. A tal proposito, è stato evidenziato come il sostegno dell’amministrazione sia fondamentale per quelle attività che, partendo dal palcoscenico, riescono a sfondare la “quarta parete”, coinvolgendo l’intero tessuto urbano.

Il racconto si è poi arricchito con l’emozionante racconto della riapertura del teatro di Novara di Sicilia del 2004, dopo un decennio di oblio, ricordato dal Dott. Salvatore Buemi, portavoce delle tradizioni novaresi. Un recupero frutto di un incredibile sforzo collettivo, che ha visto la partecipazione attiva degli stessi cittadini, desiderosi di riaprire la loro “casa della cultura”. “Portare i bambini a teatro significa insegnare loro il rispetto e le regole del vivere comune”, ha spiegato Buemi, descrivendo il teatro come una “palestra per le nuove generazioni”.

Non è mancato il riferimento al folklore: dal carnevale vissuto tra palchetti e degustazioni, alla riscoperta della “Contradanza”, simbolo di un’identità che trascende le differenze generazionali.

Altri illustri interventi hanno offerto prospettive specialistiche, tra le letture estetiche degli spazi scenici proposte dall’Arch. e critica d’arte Francesca Aricò, fino all’evoluzione dei teatri barcellonesi presentata dall’artista e storico Arch. Marcello Crinò.

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo del teatro come strumento di coesione sociale e crescita culturale, con riflessioni sull’importanza della tutela e della valorizzazione dei beni storici locali. Gli interventi hanno messo in luce il legame profondo tra territorio e tradizione teatrale, sottolineando come la riscoperta delle radici storiche possa costituire un motore per lo sviluppo culturale e turistico.

L’iniziativa del Rotary Club ha, ancora una volta, ribadito il valore della collaborazione tra associazioni, istituzioni scolastiche e comunità locale, nel segno della promozione culturale e della memoria storica, offrendo la chiave per impedire la dispersione del patrimonio materiale ed immateriale del nostro territorio.