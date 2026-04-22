Oliveri, tentata violenza e sequestro di persona: condannato 25enne

Tentata violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia: erano queste le gravi accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Patti nei confronti di D.L., 25 anni, per fatti avvenuti nell’ottobre 2024 a Oliveri ai danni dell’allora compagna.

A conclusione dell’ampia istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, riconoscendo però un vizio parziale di mente. I giudici hanno inflitto una pena pari a 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Nel corso del procedimento, l’imputato è stato assistito dall’avvocato Rosanna Sofia, mentre la persona offesa si è costituita parte assistita dall’avvocato Giuseppe Ciminata.

Riconosciuto il vizio parziale di mente

Elemento centrale della decisione è stato il riconoscimento del vizio parziale di mente, che ha inciso sulla quantificazione della pena. Il Tribunale ha infatti ritenuto prevalente tale attenuante rispetto alla recidiva contestata, determinando così una riduzione della condanna.

Applicata anche una misura di sicurezza

Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno disposto nei confronti del 25enne anche una misura di sicurezza: la libertà vigilata con obbligo di ricovero in una struttura idonea, ritenuta necessaria alla luce delle condizioni dell’imputato.

I fatti risalgono all’ottobre 2024

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Patti, aveva preso avvio a seguito dei fatti verificatisi a Oliveri nell’ottobre dello scorso anno, quando la vittima – oggi ex compagna dell’imputato – aveva denunciato episodi riconducibili alle accuse contestate.

La sentenza chiude il primo grado di giudizio, definendo una vicenda che ha destato particolare attenzione per la gravità dei reati contestati e per il contesto familiare in cui si sarebbero verificati.