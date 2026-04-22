Messina: il primo seminario “Prevenzione e Sicurezza” per la Polizia di Stato

Nell’ambito del progetto denominato “Prevenzione e Sicurezza” rivolto agli operatori della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza per la collettività, si è svolto il primo seminario previsto dal protocollo d’intesa siglato a gennaio con l’Azienda Ospedaliera “Papardo” e la Rete Oncologica Regionale.

L’incontro multidisciplinare, organizzato dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Messina presso la Caserma Calipari, ha visto la partecipazione di numerosi medici specialisti del “Papardo” che, congiuntamente al Professore Vincenzo Adamo, Presidente della Fondazione Siciliana per l’Oncologia, hanno affrontato, spaziando tra diversi ambiti medici, i temi della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce del tumore della mammella.

Tale evento si configura soltanto come il primo di numerosi incontri volti a garantire la tutela della salute del personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Civile dell’Interno e dei loro familiari. Risulta primario il desiderio di promuovere la cultura della prevenzione oncologica con screening e check-up mirati.