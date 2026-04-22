L’ex Colonia riapre il 25 aprile e 1° maggio: musica, eventi e sapori vista mare per l’estate 2026

Redazionale

C’è un luogo, affacciato sul mare, che negli anni è diventato molto più di una semplice destinazione estiva: è un punto d’incontro, un simbolo di rinascita e convivialità. L’Ex Colonia di Calderà si prepara a riaprire le sue porte, e lo fa con due appuntamenti speciali che segnano l’inizio della nuova stagione.

Le date da segnare in calendario sono il 25 aprile e il 1° maggio, due giornate pensate per vivere il mare in una dimensione diversa, fatta di musica, relax e sapori. A partire dalle ore 12, l’area si animerà con una proposta capace di unire tutto ciò che rende unico questo luogo: la possibilità di pranzare vista mare, sorseggiare un aperitivo al tramonto e lasciarsi accompagnare da una selezione musicale coinvolgente.

Il primo evento, quello del 25 aprile, promette già di essere memorabile. Protagonista sarà la super band Lato B, pronta a conquistare il pubblico con una straordinaria reinterpretazione dei grandi successi di Battisti. Un viaggio musicale emozionante, perfetto per accompagnare una giornata di festa in riva al mare.

Il 1° maggio seguirà lo stesso spirito: musica, libertà e condivisione, in una cornice che si conferma tra le più suggestive della costa. Due occasioni speciali per ritrovarsi, respirare aria di estate e riscoprire il piacere delle cose semplici, ma fatte bene.

Per la riapertura completa delle tre attività bisognerà attendere ancora qualche settimana. Torneranno infatti la Pizzeria della Colonia , il Riva Cafè — con le sue proposte di gelateria e graniteria — e il Mediterraneo Beach Club , pronti a offrire un’esperienza ancora più ricca e curata.

Le novità per questa stagione non mancheranno e l’entusiasmo è già palpabile. L’ex Colonia di Calderà si prepara ancora una volta a essere il fiore all’occhiello dell’estate barcellonese, un luogo capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.

L’attesa è quasi finita: i sapori fronte mare, la musica e l’estate stanno tornando. Ex colonia, amore estivo.