Il Teatro Mandanici: uno dei simboli della nostra città

Tutti conoscono il teatro comunale “Placido Mandanici” ma forse non tutti, specialmente i più giovani, conoscono la sua storia e le sue origini. Il teatro nasce nel 1844 nella storica sede accanto al Monte di Pietà, che oggi ospita i “Giardini dell’Oasi”. Le stagioni teatrali furono caratterizzate da ricchi programmi di lirica e prosa che videro tra i protagonisti anche la famosa “Compagnia Drammatica Tessari”. Inoltre il Teatro Comunale con i suoi palchetti rivestiti di velluto rosso e i decori oro fu il palco per la rivolta dei barcellonesi contro i Borboni che, durante la rappresentazione della “Traviata” di Giuseppe Verdi, lanciarono sul palcoscenico un tricolore. Fu proprio uno di questi patrioti, lo storico barcellonese Filippo Rossitto, a suggerire l’attuale nome del teatro. Successivamente a causa di un incendio nel 1967, probabilmente doloso, venne trasferito nel 2012 nella sede attuale, la villa “Primo Levi”, che può contenere circa mille spettatori. Ma a cosa si deve il suo nome? Placido Mandanici fu un importante compositore nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 3 luglio del 1799. Diplomatosi al Conservatorio di Palermo nel 1820 continuò gli studi a Napoli e lavorò prima al Teatro San Carlo napoletano, da dove però era stato cacciato a causa delle sue idee anti-borboniche, e al Teatro della Scala di Milano dove arrivò nel 1834. A Milano raggiunse presto la notorietà grazie al trionfo delle sue opere al Teatro alla Scala di Milano, da “Il rapimento”, andato in scena il 26 settembre del 1837, a “Il buontempone di Porta Ticinese” andato in scena il 16 giugno del 1841 e che contò numerosissime repliche, dal ballo eroico “Romanoff” a “L’ombra di Tzi-Ven” che introduceva il tema esotico nella lirica, entrambi del 1840. Il suo librettista era Felice Romani, che successivamente avrebbe scritto per Giuseppe Verdi. Fu inoltre autore del “Canto della Vittoria”, dedicato ai valorosi Lombardi per le gloriose Cinque Giornate di Milano nel 1848. Con il ritorno degli austriaci a Milano dopo l’armistizio di Salasco si rifugiò a Genova dove morì il 6 luglio 1852 probabilmente a causa di diabete. Peccato che la figura Placido Mandanici, non sia stata valorizzata come merita, perché l’intero meridione d’Italia si perde le opere musicali di un valido musicista e con esso importanti radici storiche e culturali, che negano dignità culturale e l’autentica identità meridionale. La mancata valorizzazione del Placido Mandanici è un mortificante effetto della questione meridionale, all’indomani dell’Unità d’Italia.

Oggi, proprio tra le mura del teatro che ne porta il nome, una proposta ambiziosa potrebbe essere quella di rendere la musica di Placido Mandanici una presenza costante. Sarebbe un doveroso omaggio al nostro illustre concittadino inserire stabilmente i brani del suo prestigioso repertorio orchestrale in ogni grande concerto. In conclusione il teatro Mandanici rimane uno dei simboli più importanti della nostra città e ci accompagnerà con i suoi meravigliosi spettacoli ancora per molto tempo.