Barcellona: interruzione idrica programmata per la giornata di oggi

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha informato i cittadini della temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile prevista per la giornata di oggi. L’interruzione è stata programmata per consentire un intervento urgente di riparazione della condotta centrale situata in Via S. Venera La Gala.
Le aree interessate dal disservizio includono Gala, San Paolo, Cannistrà, la zona di S. Venera Grotta e Via Longano fino a Via Madonna del Latte.
Secondo quanto comunicato, il ripristino della normale erogazione dell’acqua è previsto nel tardo pomeriggio.