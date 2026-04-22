Barcellona: festeggiamenti in onore di S. Francesco di Paola in corso fino al 27 aprile

Sono iniziati lo scorso 17 aprile e proseguiranno fino al 27 i tradizionali festeggiamenti in onore di S. Francesco di Paola, che stanno coinvolgendo l’intera comunità barcellonese in un ricco calendario di appuntamenti religiosi e momenti di aggregazione.

Il programma, organizzato dalla parrocchia cittadina, alterna celebrazioni liturgiche e iniziative popolari. Dopo l’avvio con rosari e messe, il primo fine settimana ha già offerto occasioni di incontro come la serata “Francesco tra la gente“, con musica e attività dedicate soprattutto ai più giovani e alle famiglie.

Tra i momenti più significativi in corso, la “Peregrinatio” del simulacro del Santo, che il 20 e 21 aprile ha portato la sua presenza simbolica nei quartieri della città.

Il calendario prosegue nei prossimi giorni con celebrazioni eucaristiche, adorazioni e appuntamenti musicali e culturali. Il momento culminante sarà domenica 26 aprile, quando la tradizionale processione attraverserà alcune vie cittadine.

La conclusione è prevista per lunedì 27 aprile, con la messa di ringraziamento e la riconsegna del bastone alla comunità di Palermo, a suggellare un periodo di fede e partecipazione.