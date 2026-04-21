Sicilia: torna la Settimana Nazionale della Celiachia

La Settimana Nazionale della Celiachia: gli eventi e le iniziative di AIC Sicilia per sfatare le fake news su celiachia e dieta senza glutine “La dieta senza glutine fa dimagrire e fa bene anche a chi non è celiaco” “La celiachia è un’allergia al grano ed è una condizione temporanea” “Una persona può essere più o meno celiaca quindi, ogni tanto, è possibile ‘trasgredire’ alla dieta senza glutine”

Queste sono solo alcune delle fake news che riguardano la celiachia e la dieta senza glutine. Fare corretta informazione e sfatare falsi miti su questa malattia è l’obiettivo della Settimana Nazionale della Celiachia che torna in Sicilia e in tutta Italia dal 9 al 17 maggio 2026. Organizzata da AIC – Associazione Italiana Celiachia in collaborazione con le 21 AIC territoriali associate, la Settimana è giunta alla sua dodicesima edizione e si svolge come sempre in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio.

Attività per adulti e bambini, corsi di formazione, iniziative di divulgazione e informazione, per un programma ricco di appuntamenti promossi da AIC Sicilia dedicati alle persone celiache, ma non solo, per parlare correttamente di celiachia e dieta senza glutine.

La Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio su questa malattia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2023): una malattia severa, la cui tardiva diagnosi porta complicanze gravi, raramente con esito infausto ma che incidono negativamente nella qualità della vita dei pazienti. In Sicilia le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono oltre 18.000 e più di 45.000 persone ancora da diagnosticare, così il ruolo dell’AIC diventa fondamentale per una corretta informazione.

Le parole di Paolo Baronello, Presidente di AIC Sicilia

“Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti” – dichiara Paolo Baronello, Presidente di

AIC Sicilia. “Anche quest’anno saremo presenti con tante attività, sempre accanto ai celiaci siciliani”

Uno spazio importante è dedicato a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria di oltre 600 comuni italiani. Un momento di condivisione e confronto per fornire ai più piccoli e a famiglie e insegnanti le giuste informazioni su celiachia e alimentazione. Solo nell’edizione del 2025 sono stati oltre mezzo milione i pasti gluten free distribuiti.

Inoltre, in occasione della Settimana Nazionale, AIC aderisce all’iniziativa internazionale Shine a Light on Celiac che prevede l’illuminazione di colore verde di edifici e monumenti nel mondo per “accendere i riflettori” sulla celiachia e sulla dieta senza glutine Nel 2025 sono stati oltre 60 i luoghi illuminati di verde in Italia.