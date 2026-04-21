Patti: La Polizia di Stato arresta un 31enne in flagranza di reato per spaccio

Gli agenti della Polizia di Stato di Patti, nell’ambito di straordinari servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un trentunenne pattese trovato in possesso di 125 grammi di cannabinoidi e 10 grammi di cocaina.

A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Patti hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione dell’arrestato, diverse tipologie di stupefacente risposte tra gli indumenti e sulla soglia di una finestra. Nel dettaglio sono stati recuperati: marijuana, hashish e cocaina, quest’ultima in parte già suddivisa in dosi destinate ad alimentare il locale mercato illecito. Tra il materiale rinvenuto vi era anche la strumentazione occorrente per la predisposizione di involucri sottovuoto, nonché le tracce della pregressa attività di confezionamento di singole dosi.

Il giovane è stato, pertanto, tratto in arresto e – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, successivamente convalidata dal G.I.P. del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica competente per territorio. L’attività svolta dagli agenti del Commissariato di Patti si inserisce nel più ampio contesto di intensificazione delle attività di controllo del territorio che hanno consentito, nel solo mese di aprile, di identificare quasi un migliaio di persone e 250 veicoli, e di verificare la regolarità amministrativa di 10 esercizi commerciali, riscontrando violazioni per le quali sono state elevate sanzioni per circa 1500 €.